﻿AUTO UNIS

ЗАЯВКА И ДОГОВОР

Оставляя заявку у нас - Вы будете уверены, что получите полную консультацию по процессу выбора и заказа автомобиля, его техническому состоянию, а также ряду других вопросов, ведь у Вас будет личный менеджер, сопровождающий Вас от самого начала и до выдачи авто на СВХ Минска.



После заявки наш менеджер сможет подобрать для вас несколько актуальных на сегодняшний день автомобилей.



Для того, чтобы принять участие в торгах за автомобиль необходимо оформить договор подбора автомобиля.

Стоимость наших услуг составляет 800 белорусских рублей.

Оплата производится в любом банке, а так же через ЕРИП .







