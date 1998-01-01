﻿AUTO UNIS

Мы более 16 лет продаем исключительно высококачественные подержанные автомобили из Европы от лизинговых компаний, официальных дилеров и аукционных площадок без посредников. Все наши автомобили имеют подробное описание и проходят тщательную техническую проверку независимого эксперта. Мы гарантируем качество!
ЗАКАЗАТЬ АВТОМОБИЛЬ
ОТ ЗАЯВКИ ДО ПОСТАНОВКИ НА УЧЁТ ЗА ТРИ НЕДЕЛИ
1
ЗАЯВКА И ДОГОВОР
Оставляя заявку у нас - Вы будете уверены, что получите полную консультацию по процессу выбора и заказа автомобиля, его техническому состоянию, а также ряду других вопросов, ведь у Вас будет личный менеджер, сопровождающий Вас от самого начала и до выдачи авто на СВХ Минска.
После заявки наш менеджер сможет подобрать для вас несколько актуальных на сегодняшний день автомобилей.
Для того, чтобы принять участие в торгах за автомобиль необходимо оформить договор подбора автомобиля. Стоимость наших услуг составляет 800 белорусских рублей. Оплата производится в любом банке, а так же через ЕРИП .
2
АУКЦИОНЫ И ТОРГИ
Ваш личный менеджер просматривает для Вас ежедневно более ста автомобилей нужной марки и модели на более чем 30 аукционных площадках Европы и сопровождает Вас на торгах.
Срок ожидания результата торгов составляет не более суток. После удачных торгов для Вас готовится пакет всех необходимых документов. Оплата за выигранный автомобиль производится через банк в течение трёх дней.
В случае неудачи, мы продолжаем работу пока не добьемся нужного результата!
3
ДОСТАВКА И ТАМОЖНЯ
После оплаты автомобиля - наша компания берет на себя обязательство доставить его в Беларусь. Доставка автомобиля осуществляется автовозами. Средний срок доставки автомобиля на СВХ в г. Минск составляет 18 дней. Ваш менеджер сопровождает Вас на таможне, консультируя по всем возникающим вопросам и делая данный процесс максимально понятным и удобным для вас !
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
НАШ ОПЫТ - ВАША ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НАДЁЖНОСТИ
ОПЫТ
Уже более 16 лет мы продаём высококачественные автомобили в Европе.
КОЛЛЕКТИВ
Наши сотрудники подбирают для Вас самые лучшие и выгодные предложения. Мы дорожим репутацией поэтому становимся лучше каждый день.
С НАМИ ВЫ ЭКОНОМИТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ
За счёт того, что мы имеем доступ к аукционным площадкам, мы избегаем посредников, чего не могут позволить себе большинство наших конкурентов.
ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ
Мы не требуем предоплаты и сомнительных платежей. При подборе мы предоставляем полную информацию об автомобиле согласно отчётам независимых экспертиз.
АВТОЦЕНТР В ГЕРМАНИИ
У нас есть свой автоцентр в Везеле, Германия. Мы знаем ситуацию изнутри.
ДОСТАВКА
Мы стараемся как можно быстрее доставить автомобиль для Вас. Средний срок доставки авто - 19 дней. Мы страхуем перевозку автомобилей.