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﻿AUTO UNIS

АВТОМОБИЛИ ИЗ ЕВРОПЫ
АБСОЛЮТНО НОВЫЙ ПОДХОД
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НАШИ МНОГОЛЕТНИЕ ПАРТНЁРЫ
Нам доверяют такие компании как:
ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ AUTO UNIS?

Мы более 16 лет продаем исключительно высококачественные подержанные автомобили из Европы от лизинговых компаний, официальных дилеров и аукционных площадок без посредников.
Все наши автомобили имеют подробное описание и проходят тщательную техническую проверку независимого эксперта.
Мы гарантируем качество!

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ОТ ЗАЯВКИ ДО ПОСТАНОВКИ НА УЧЁТ ЗА ТРИ НЕДЕЛИ
1
ЗАЯВКА И ДОГОВОР
Оставляя заявку у нас - Вы будете уверены, что получите полную консультацию по процессу выбора и заказа автомобиля, его техническому состоянию, а также ряду других вопросов, ведь у Вас будет личный менеджер, сопровождающий Вас от самого начала и до выдачи авто на СВХ Минска.

После заявки наш менеджер сможет подобрать для вас несколько актуальных на сегодняшний день автомобилей.

Для того, чтобы принять участие в торгах за автомобиль необходимо оформить договор подбора автомобиля.
Стоимость наших услуг составляет 800 белорусских рублей.
Оплата производится в любом банке, а так же через ЕРИП .



2
АУКЦИОНЫ И ТОРГИ
Ваш личный менеджер просматривает для Вас ежедневно более ста автомобилей нужной марки и модели на более чем 30 аукционных площадках Европы и сопровождает Вас на торгах.

Срок ожидания результата торгов составляет не более суток. После удачных торгов для Вас готовится пакет всех необходимых документов.
Оплата за выигранный автомобиль производится через банк в течение трёх дней.

В случае неудачи, мы продолжаем работу пока не добьемся нужного результата!
3
ДОСТАВКА И ТАМОЖНЯ
После оплаты автомобиля - наша компания берет на себя обязательство доставить его в Беларусь.
Доставка автомобиля осуществляется автовозами.
Средний срок доставки автомобиля на СВХ в г. Минск составляет 18 дней.
Ваш менеджер сопровождает Вас на таможне, консультируя по всем возникающим вопросам и делая данный процесс максимально понятным и удобным для вас !
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
НАШ ОПЫТ - ВАША ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НАДЁЖНОСТИ
ОПЫТ
Уже более 16 лет мы продаём высококачественные автомобили в Европе.
КОЛЛЕКТИВ
Наши сотрудники подбирают для Вас самые лучшие и выгодные предложения.
Мы дорожим репутацией поэтому становимся лучше каждый день.
С НАМИ ВЫ ЭКОНОМИТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ
За счёт того, что мы имеем доступ к аукционным площадкам, мы избегаем посредников, чего не могут позволить себе большинство наших конкурентов.
ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ
Мы не требуем предоплаты и сомнительных платежей.
При подборе мы предоставляем полную информацию об автомобиле согласно отчётам независимых экспертиз.
АВТОЦЕНТР В ГЕРМАНИИ
У нас есть свой автоцентр в Везеле, Германия.
Мы знаем ситуацию изнутри.
ДОСТАВКА
Мы стараемся как можно быстрее доставить автомобиль для Вас.
Средний срок доставки авто - 19 дней.
Мы страхуем перевозку автомобилей.
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АВТОМОБИЛИ В ГЕРМАНИИ

Автомобили находятся в нашем автоцентре в Германии, Везель.
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НАША КОМАНДА
Дмитрий
Руководитель отдела продаж.
Работает в сфере автобизнеса больше 9 лет.
Андрей
Менеджер по продаже автомобилей
Виталий
Менеджер по работе с клиентами
Работает в сфере автобизнеса более 7 лет.
Екатерина
Менеджер по продаже автомобилей
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Мы ответим Вам в течение часа.
Все, без исключения, сотрудники нашей компании работают в автобизнесе не менее 10 лет.
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